Подруга умершей в Турции россиянки заявила, что в аэропорту у нее был приступ

Скончавшаяся в Турции россиянка Александра Т. еще в аэропорту перенесла приступ из-за диабета, рассказала ее подруга. По словам женщины, после ЧП она призывала подругу не ехать на курорт и вернуться домой с сыном, однако та ее не послушала, сообщает aif.ru .

Близкая подруга погибшей Анна рассказала, что последние 5 лет Александра страдала от диабета 1-й степени. Очередной приступ настиг россиянку еще в аэропорту, до поездки в Турцию — из-за этого мать с сыном даже опоздали на рейс.

«Пока врачи оказывали помощь, их самолет улетел. Она как раз позвонила мне и сообщила об этом. Я ей сразу сказала: „Брось все, не лети, это знак. Возвращайся лучше домой“. Ведь ее даже по территории аэропорта возили на инвалидной коляске», — вспомнила подруга Александры, уроженки Ярославской области.

Анна отметила, что после случившегося женщина все же купила новые билеты и отправилась на курорт. Уже в турецком отеле, во сне, Александра умерла. В этот момент в номере находился ее маленький сын, который спустился на ресепшен и рассказал, что мама не может проснуться.

Как показала экспертиза, 25 мая у российской туристки остановилось сердце во сне. Остановка сердца произошла из-за диабетического шока.