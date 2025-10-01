«Я понял, что умер»: отец Киприан рассказал об опыте клинической смерти

Герой Советского Союза и участник Афганской войны отец Киприан впервые посетил Кузбасс в сентябре и рассказал на форуме о своем опыте клинической смерти и духовном пути, сообщает Сiбдепо .

В сентябре Кузбасс впервые посетил отец Киприан — Герой Советского Союза, участник Афганской войны, военный штурман и полковник запаса. Он стал почетным гостем V Общероссийского форума Всемирного Русского Народного Собора и поделился своей необычной жизненной историей.

Валерий Бурков, будущий отец Киприан, с детства был связан с авиацией и пошел по стопам отца, военного летчика. В 1984 году во время боевой операции в Афганистане он получил тяжелое ранение, потерял обе ноги и пережил три клинические смерти на операционном столе.

«Я открываю глаза и не чувствую никакой боли. Вижу свое лицо, отдаляюсь от тела, а врачи склонились надо мной. В этот момент я понял: ты умер», — рассказал отец Киприан о своем опыте.

После ранения Валерий Бурков продолжил службу, окончил академию, сделал карьеру в армии и политике, был советником президента и депутатом. В 2009 году он ушел из общественной жизни, посвятив себя духовному пути. В 2016 году он принял монашество с именем Киприан.

Сегодня отец Киприан активно помогает людям с инвалидностью, посещает госпитали и поддерживает тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. По его словам, даже после самых тяжелых испытаний жизнь продолжается, и важно не терять надежду.

