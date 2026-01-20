«Я хотела любви»: Полина Диброва уединилась с Романом Товстиком на Мальдивах

Полина Диброва и бизнесмен Роман Товстик отправились на Мальдивы, где делятся впечатлениями о своем романтическом отпуске, сообщает StarHit .

36-летняя Полина радует подписчиков яркими пляжными образами и стильными вечерними нарядами, которые прекрасно подчеркивают ее фигуру. Она также не забывает показывать своего спутника — 51-летнего бизнесмена Романа Товстика, который в прошлом году оставил свою супругу Елену ради Полины. Вилла, где живут влюбленные, стала местом для встреч рассветов и закатов.

Полина в своем блоге поделилась размышлениями о том, как важно следовать своему пути и жить настоящим моментом.

«Можно вечно переживать, что подумают другие, но лучше идти вперед, не оглядываясь. Никто не сделает тебя счастливым, кроме тебя самой», — написала Диброва.

Затем многодетная мама затронула тему отношений и рассказала о том, как развод с Дмитрием Дибровым стал для нее тяжелым испытанием. Она отметила, что узнала от своей подруги, что та начала получать от мужа больше внимания и заботы после того, как перестала искать причины своих недовольств вовне.

«Я хотела любви, но не видела в себе ценности. Когда внутри нет опоры, даже самый достойный мужчина проявляется не в лучшем свете. Но когда женщина меняет внутреннее состояние, мир отражает это: мужчины становятся внимательнее, а жизнь — легче», — поделилась Полина.

Не обходится и без критики: многие пользователи интернете называют ее разлучницей, разрушившей семью Товстика, в которой растут шестеро детей. Полина, по всей видимости, имеет свою точку зрения на эту ситуацию.

