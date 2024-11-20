Студенты университета «Дубна» встретились с фронтовым героем

В университете «Дубна» состоялась встреча с офицером морской пехоты — участником СВО и президентом благотворительного фонда «Батальон». Мероприятие прошло в рамках деятельности Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Во вступительном слове начальник отдела инклюзивного образования и социальной защиты университета Юрий Моталов рассказал студентам о различных патриотических инициативах университета для молодежи, включая плетение сетей и изготовление свечей для фронта. В видеоролике к молодежи обратился дубненец, участник СВО, который поблагодарил неравнодушных студентов и сотрудников вуза за переданные ему маскировочные сети и станцию РЭБ. Полина Васильева, президент благотворительного фонда «Батальон», рассказала о деятельности фонда по оказанию помощи участникам боевых действий. Студенты узнали о том, что «Батальон» занимается изготовлением станций РЭБ, оказывает помощь военнослужащим, находящимся в госпиталях и в зоне боевых действий. Затем президент фонда представила студентам участника СВО — полковника морской пехоты.

Почетный гость рассказал личные истории, наглядно демонстрирующие ключевую роль моральной поддержки и единства коллектива в сложных жизненных ситуациях. Герой отметил, что в каждом сражении, помимо оружия, важны дружба и доверие между бойцами и их личностные черты, подчеркнув ценность человеческих качеств наряду с высокотехнологичным снаряжением и искусственным интеллектом. Студенты, воодушевленные встречей с выдающимися современниками, обсудили возможные пути участия в социально-патриотических проектах, а также получили возможность лично пообщаться с гостями.

«Такие встречи необходимы молодежи для понимания всей картины, происходящего сегодня в стране. Дубненцы всех поколений регулярно принимают участия в акциях помощи участникам СВО и жителям новых территорий РФ. Мы все вместе приближаем победу, герои на поле боя и их помощники в тылу», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.