«Я это вырву»: Захарова поделилась воспоминаниями о своих школьных годах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вспомнила случай из школьных лет, когда учительница попросила ее ответить на письмо американской школьницы.

Будущий дипломат училась в спецшколе с углубленным изучением английского языка, на дворе была середина 80-х, когда начались перестройка и активное взаимодействие СССР и США.

Однажды одна из педагогов «старой закалки» раздала ученикам письма от американских детей для домашнего разбора и ответа. Одно из них досталось Марии. В нем американская школьница рассуждала о боге. Реакция учительницы, как отметила Захарова, была «очень смешной».

«Ну и мне дает одно такое письмо и говорит: „Только смотри, тут она, девочка какая-то, в начале рассуждает о боге, я тебе это вырву, нечего тебе это читать“, — передала Захарова слова учительницы в эфире радио Sputnik.

Называть имя преподавателя официальный представитель МИД не стала.