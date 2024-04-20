Известный конструктор космической техники Юрий Семенов отмечает 89-летие

20 апреля отмечает 89-летие ведущий разработчик и создатель пилотируемых кораблей и комплексов, посвятивший 40 лет своей жизни работе в Подмосковье, Юрий Семенов.

Он родился в 1935 году в городе Торопец Калининской (Тверской) области.

Достижения

Является ведущим разработчиком и создателем пилотируемых кораблей «Союз», космических пилотируемых комплексов «Салют»-«Союз»-«Прогресс», многоразовой космической системы «Энергия-Буран», многомодульного научно-исследовательского комплекса «Мир», ракетно-космического комплекса «Морской старт» и других проектов.

Окончил Днепропетровский государственный университет по специальности «механика» в 1958 году (Украина). Профессор, доктор технических наук (с 1979 г.); автор более 200 научных трудов и изобретений. Академик Российской академии наук с 2000 г., академик Международной академии астронавтики.

Трудовой путь

Более 40 лет проработал в Московской области. Трудовую деятельность начал инженером в конструкторском бюро М.К. Янгеля в городе Днепропетровске в 1958 г. (Украина). С 1960 по 1964 гг. — старший инженер, начальник группы опытного конструкторского бюро предприятия п/я 186 в городе Днепропетровске. С 1964 по 1972 гг. — заместитель ведущего конструктора, затем — ведущий конструктор Центрального конструкторского бюро экспериментального машиностроения в городе Калининграде Московской области. С 1972 по 1991 гг. — заместитель главного конструктора, затем — генеральный конструктор научно-производственного объединения «Энергия» министерства общего машиностроения СССР.

С 1991 по 1994 гг. — генеральный директор и генеральный конструктор НПО «Энергия» Государственного комитета Российской Федерации по оборонным отраслям промышленности. С 1994 по 2005 гг. — президент, руководитель головного конструкторского бюро ОАО «Ракетно-космическая корпорация „Энергия“ имени С.П. Королева» Федерального космического агентства.

Награды

Герой Социалистического Труда. Награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени, медалями. Лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР и Государственной премии Российской Федерации.

Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Почетный гражданин города Королев. Постановлением губернатора Московской области от 08.04.2005 №50-ПГ ему присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».