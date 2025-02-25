Известные спортсмены посетили заключенных в серпуховском СИЗО № 3

В историческом здании Дома купцов Кишкиных в Серпухове, где сейчас располагается серпуховское СИЗО № 3, состоялась необычная встреча. Известный боксер, чемпион мира WBA Федор Чудинов, спортсмен Денис Лебедев, писатель Александр Колесников и представитель движения «Здоровое Отечество» Сергей Ситников посетили молодых людей, находящихся в следственном изоляторе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Цель визита — дать ребятам мотивацию изменить свою жизнь и начать все с чистого листа. Активисты рассказали о движении «Здоровое Отечество», о спортивных и патриотических акциях, которые они проводят, и поделились личными историями о том, как найти свой путь и добиться успеха. Спортсмены привезли сладости и договорились в ближайшее время провести совместную зарядку.

«Наша задача — помочь ребятам! Прошлое не изменить, но будущее в их руках!», — подчеркнул Сергей Ситников, отметив, что рад видеть стремление молодых людей к исправлению.

Встреча прошла в формате доверительных бесед. Активисты поделились жизненным опытом и рассказали о том, как спорт помогает направить энергию в позитивное русло. Они предложили ребятам заняться спортом и поддержать их на этом пути.

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