Известную солистку Мариинского театра заочно арестовали после осуждения СВО

Оперную певицу и бывшую солистку Мариинского театра Марию Максакову-Игенбергс* заочно арестовали по решению Пресненского суда Москвы. Она дискредитировала СВО и призывала отправлять деньги на нужды армии Украины. Сейчас Максакова* живет не в России, сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Максаковой-Игенбергс* выдвинуты обвинения по части 2 статьи 280.4 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России). Причиной для уголовного преследования певицы стало видео на хостинге YouTube, в котором она осудила проведение спецоперации на Украине и призывала спонсировать ВСУ.

«Суд заочно избрал в отношении Марии Максаковой-Игенбергс* меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в суде.

Если знаменитость признают виновной, то ей грозит до 6 лет лишения свободы. Ранее Максакову-Игенбергс* штрафовали за неуказание маркировки иноагента в интернет-постах.

* Признана иностранным агентом по решению Минюста РФ.