Изумрудную свадьбу отпраздновали супруги из Чехова

От имени губернатора Андрея Воробьева глава Чехова Михаил Собакин вручил Виктору и Антонине Ходыревым памятную медаль и поздравил их с 55-летием супружеской жизни, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Муж и жена знают друг друга еще со школы — учились в параллельных классах школы села Колыбельское Липецкой области. После школы Виктор ушел в армию, а Антонина осталась его ждать. Сразу же по возвращении, 8 марта 1969 года сыграли свадьбу и с тех пор не расставались.

В этом же году мужчина пришел служить в воинскую часть Чехов-2. Женщина устроилась воспитательницей детского сада и 42 года проработала на одном месте. В семье родились два сына, которые пошли по стопам отца — стали военными и остались служить в части. Старший уже вышел на пенсию, а младший продолжает службу. Общий стаж четы Ходыревых в Чехов-2 составляет 100 лет.

«Желаю Антонине Сергеевне и Виктору Дмитриевичу здоровья, семейного счастья, благополучия и долгих лет жизни», — поздравил Михаил Собакин.

В семье юбиляров воспитываются четверо внуков, которыми гордятся и родители, и бабушка с дедушкой.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.