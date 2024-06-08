Израильские военные освободили россиянина-заложника в секторе Газа

ЦАХАЛ освободил четырех заложников в ходе проводимой спецоперации в секторе Газа, среди них есть россиянин Андрей Козлов, сообщают «Ведомости» .

В пресс-службе армии Израиля отметили, что утром в субботу при проведении операции в Нусейрате военные освободили Ноа Аргамани (25 лет), Альмога Меира Яна (21 год), Андрея Козлова (27 лет) и Шломи Зива (40 лет).

Все они посещали музыкальный фестиваль «Нова», который проходил 7 октября 2023 года. Оттуда их забрали в заложники члены группировки «Хамас», напавшие на страну.

Освобожденные заложники сейчас находятся в хорошем состоянии. Они были доставлены в медцентр, им проводят обследование.