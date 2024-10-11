Измены и безденежье: названы главные причины разводов в России

Юрист Евгения Данилова назвала главные причины разводов в России. По ее словам, в их числе — отсутствие взаимопонимания и несовпадение характеров, совместное проживание с родственниками, злоупотребление алкоголем и азартные игры, проблемы с деньгами, обманы и измены, сообщает Газета.ru .

«Кстати, появление на свет ребенка в семье также является причиной распада. В целом рождение ребенка является значительным изменением в жизни любой пары, и не все пары успешно справляются с этим испытанием», — добавляет эксперт.

При этом больше всего разводов происходит в феврале–марте. Это может быть связано с длинными праздниками.

Глобально же причиной расторжения браков называют то, что в наши дни недостаточно развит институт семьи. Он подразумевает собой оказание поддержки спутнику в сложные моменты жизни, а ее отсутствие приводит к ухудшению отношений и распаду брака.