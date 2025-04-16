Изменил имидж и нашел любовь: как сложилась жизнь русского двойника Вина Дизеля

Приморский двойник Вина Дизеля много путешествует и вскоре женится во второй раз

Впервые СМИ писали о нем в 2020 году: тогда молодой человек увлекался блогерством и быстро набрал популярность в соцсетях благодаря удивительному сходству с мировой звездой. Он публиковал шуточные видео и пародии на сцены из фильма.

Однако сегодня Геннадий отказался от увлечения и занялся более серьезным делом — доставкой автомобилей из Японии. Он все еще живет во Владивостоке, много путешествует по России и ближайшим странам: успел пожить в Москве и Санкт-Петербурге, был в Ростове, Екатеринбурге и Беларуси.

Первый брак мужчины распался, но он уже успел найти новую любовь: в мае они с девушкой по имени Виктория планируют пожениться. По признанию молодого человека, сейчас все в его жизни замечательно, в конце июня он отпразднует 30-летие.