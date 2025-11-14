Изменения заметные: в Госдуме рассказали о новых законах

Член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что в декабре в силу вступят новые законы в разных сферах, сообщает RT .

«С 4 декабря вступают в силу новые правила ввоза и вывоза образцов биологических коллекций. Это касается научных учреждений и лабораторий, которые работают с биоматериалами», — сказал парламентарий.

По его словам, ноябрьское постановление правительства устанавливает единый порядок и больший контроль исследовательских проектов: образцы не должны создавать риски для здоровья населения.

Кроме того, обновятся и фитосанитарные требования ЕАЭС, касающиеся ввоза и вывоза семян, ягод и плодов. Этот закон повлияет на садоводов и фермеров: при заказе посадочного материала и семян из-за границы теперь нужно будет проверить соответствие поставщика новым правилам.

