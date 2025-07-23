Издатели «Новой газеты» заработали 33 млн рублей на продаже журналов в 2024 году

В 2024 году издатели «Новой газеты» заработали 33 млн рублей на продаже журналов. После лишения регистрации и блокировки онлайн-ресурсов издания журналы под брендом «Новой» распространяются через сеть Telegram-ботов и маркетплейс Ozon. Средняя стоимость одного выпуска составляет около 1 тыс. рублей, сообщает RT .

Деятельность «Новой газеты» как периодического издания была приостановлена в марте 2022 года после предупреждения Роскомнадзора. В сентябре того же года суд признал регистрацию газеты недействительной, а сайт был закрыт. Журналисты, покинувшие Россию, создали за рубежом «Новую газету. Европа»*, признанную в РФ нежелательной организацией.

В сентябре 2022 года генеральный директор издательского дома «Новая газета» Алексей Полухин зарегистрировал ООО «Новые продажи», которое занимается выпуском и продажей журналов и альманахов малыми тиражами — до 999 экземпляров, что позволяет обходиться без обязательной регистрации.

Издателем журналов выступает АО «Издательский дом „Новая Газета“», а печать осуществляется на прежней типографии в Москве. Среди бенефициаров издательского дома значатся Дмитрий Муратов**, Сергей Кожеуров и Александр Лебедев. До 2022 года 10% акций принадлежали Михаилу Горбачеву.

Главным редактором «Новая газета. Журнал» стал Сергей Соколов. В журналах публикуются материалы о текущих событиях, интервью с признанными иноагентами, а также продаются сопутствующие товары с символикой издания.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев отметил, что блокировка «Новой газеты» была обоснованной, а сохранение бренда и его присутствие на рынке связано с использованием узнаваемого имени и гибридных методов распространения. По его мнению, необходимо выработать законодательные меры для ограничения возвращения подобных структур в российское медийное пространство.

* «Новая Газета. Европа» признана нежелательной организацией на территории РФ.

** Физические лица, признанные иностранными агентами.