Издание Life.ru вошло в топ-5 СМИ по охвату аудитории в «Дзене»

В марте 2025 года информационный портал Life.ru подтвердил статус одного из самых читаемых медиа в России, войдя в первую пятерку самых популярных СМИ по охвату аудитории в блогах и разделе «Новости» на платформе «Дзен».

По информации от Mediascope, ежемесячная аудитория Life.ru на этой платформе достигла 17,97 миллиона пользователей. В этот список также вошли «RT на русском», Lenta.ru, РБК и РИА «Новости». Стоит отметить, что разница в показателях между лидерами незначительна, что свидетельствует о жесткой конкуренции среди ведущих медиа.

Генеральный директор Life.ru, Денис Арапов, выразил уверенность, что попадание в топ стало возможным благодаря усердной работе всего коллектива. По его словам, в медиа знают, какой контент востребован у читателей, и пробуют новые форматы, а также постоянно работают над улучшением качества.

Марина Фещенко, главный редактор Life.ru, подчеркнула, что нахождение в пятерке лидеров среди СМИ страны — это не только достижение, но и огромная ответственность.

«Наша аудитория ждет от нас оперативных, честных и креативных материалов, и мы делаем все, чтобы оправдывать эти ожидания. Доверие читателей и внимание к LIFE подстегивают нас каждый день становиться лучше. Мы все так же продолжаем делать нашу работу и создавать интересный, уникальный контент», — отметила она.