Избиратели Подмосковья могут проголосовать на дому по состоянию здоровья

Избиратели Подмосковья, которые по состоянию здоровья не имеют возможности прийти лично на избирательный участок, могут проголосовать на дому, сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.

Правом проголосовать вне помещения для голосования воспользовалась жительница Бронниц, ветеран Великой Отечественной войны Валентина Васильевна Копосова. Она с 1942 года служила радисткой. В этом году Валентине Васильевне исполнилось 102 года.

«Я прошла всю войну и закончила ее в 1945 году в Берлине. После нашей Победы, через год, помогала проводить выборы в Верховный Совет СССР. С тех пор всегда голосую, ни одних выборов ни разу не пропустила», — рассказала Валентина Копосова.

Чтобы проголосовать вне помещения для голосования, необходимо подать письменное заявление или устное обращение в участковую избирательную комиссию по месту жительства. Заявления и обращения принимаются до 14:00 8 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.