Избиратель в Подмосковье воспользовался сервисом «Волонтер на избирательном участке»

Благодаря сотрудничеству волонтеров «Добро.рф» и Мособлизбиркома помощь получила слабовидящая Фаина Кадашева из Подольска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.