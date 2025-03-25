Избежать токсичности: психолог рассказала о правилах беседы на работе

Психолог Добрынина: на работе нужно уметь уйти от ненужного разговора

Кризисный консультант, бизнес-психолог Юлия Добрынина заявила, что рабочие разговоры иногда включают в себя чужие манипуляции и токсичность, а умение уйти от ненужных тем — это очень полезный навык, практически стратегическое преимущество, сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, нежелание показаться грубыми или испортить отношения может привести к еще большим проблемам: коллеги могут втянуть вас в чужую опасную игру.

В первую очередь специалист советует осознать свое право на уход от ненужного разговора или сплетен. Затем следует установить границы: осознать, что это не про агрессию, а про ясность. Если тема разговора неприятна, об этом можно сказать.

Не стоит оправдываться: так вы отдаете контроль собеседнику, он может начать спорить, убеждать и манипулировать. Также очень важно слушать свои ощущения. Любой разговор — это всегда выбор, заключила эксперт.