Из ЖК «Малая Истра» в школу «Восточного» запустят школьный автобус

Кроме того, были обращения и в контексте работы общественного транспорта.

К примеру, на приеме было разобрано несколько обращений касательно несоблюдения графика работы общественного транспорта на маршруте 8к «ЖК Малая Истра — ЖК Восточный — Новая больница». Стоит отметить, что помимо жителей автобусом в ежедневном режиме пользуются и родители с детьми, которые обучаются в новой школе микрорайона «Восточный».

Обращения жителей, в том числе и фиксирующиеся в социальных сетях, уже переданы перевозчику, а в отношении него самого будет проведена проверка. Что же касается перевозки детей из ЖК «Малая Истра» в школу «Восточного» и обратно, то в скором времени в работу будет запущен новый специальный школьный автобус. В настоящий момент транспортное средство проходит процедуру регистрации и постановки на учет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.