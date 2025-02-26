Из ЖК «Малая Истра» в школу «Восточного» запустят школьный автобус
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Секретарь Истринского отделения Партии «Единая Россия», глава м. о. Истра Татьяна Витушева провела прием жителей. Большая часть обращений касалась благоустройства, содержания территории, земельно-имущественных вопросов, сообщает пресс-служба администрации округа.
Кроме того, были обращения и в контексте работы общественного транспорта.
К примеру, на приеме было разобрано несколько обращений касательно несоблюдения графика работы общественного транспорта на маршруте 8к «ЖК Малая Истра — ЖК Восточный — Новая больница». Стоит отметить, что помимо жителей автобусом в ежедневном режиме пользуются и родители с детьми, которые обучаются в новой школе микрорайона «Восточный».
Обращения жителей, в том числе и фиксирующиеся в социальных сетях, уже переданы перевозчику, а в отношении него самого будет проведена проверка. Что же касается перевозки детей из ЖК «Малая Истра» в школу «Восточного» и обратно, то в скором времени в работу будет запущен новый специальный школьный автобус. В настоящий момент транспортное средство проходит процедуру регистрации и постановки на учет.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.
«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.