Из жертвы в пособники: в МВД Москвы рассказали, чем опасны мошенники для детей

Начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по городу Москве Антон Кононенко сообщил, что дети и подростки, вовлеченные в схемы дистанционных мошенников, могут стать соучастниками преступления.

«Им предлагается легкий заработок за размещение в своем доме специальных устройств: шлюзов и симбоксов. Они используются колл-центрами мошенников для совершения звонков с территорий иностранных государств», — сказал Кононенко.

По его словам, преступники вербуют подростков, соблазняя их простым и безопасным заработком в Сети. Их просят регистрировать на свои паспортные данные сим-карты и банковские счета. Последние злодеи применяют для вывода грязных денег.

Симки они используют для работы по мошенническим схемам, в дальнейшем на них заводят аккаунты в соцсетях и мессенджерах. С них рассылают спам и вредоносные программы. В итоге подросток может оказаться не жертвой, а соучастником преступников.