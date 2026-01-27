Из-за одного расстройства у россиян появляются фантомные боли в теле

Из-за ипохондрии россияне могут ощущать фантомные боли в теле. Название недуга устарело, но стало народным, по-новому недуг именуют тревожным соматоформным расстройством, рассказала RT клинический психолог Марианна Абравитова.

Из-за ипохондрии у людей могут появляться боль, жжение, покалывание и иные фантомные симптомы. Эти ощущения не просто кажутся человеку, он по-настоящему их чувствует.

Однако боль возникает нефизическая. Источник неприятных ощущений — в психике, а не в конкретном органе.

Ипохондрия может появиться у тревожных людей, которые любую ситуацию сводят к катастрофе или расценивают все симптомы как признак опасной болезни. Ухудшить состояние может пережитый опыт тяжелой болезни — либо собственной, либо близкого. Усугубляется положение, если недуг был пережит в детстве.

«У человека будет повышенная чувствительность к сигналам в организме. Он будет придавать им угрожающее значение», — добавила психолог.

