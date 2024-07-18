Из-за лозунга «Жыве Беларусь» петербургский музей проверят на пропаганду нацизма

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На музей «Эрарта» в Петербурге составили протокол о пропаганде нацизма

Протокол о пропаганде нацизма зарегистрирован в отношении музея «Эрарта» в Санкт-Петербурге. Внимание правоохранителей привлекла картина «Фестиваль», под которой была красная надпись «Жыве Беларусь» — лозунг, который в Белорусии признали нацистским, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на главу Объединенной пресс-службы судов города Дарью Лебедеву.

Зарегистрировал протокол Василеостровский районный суд. В материалах говорится, что на четвертом этаже «Эрарты» находится картина «Фестиваль» — там изображены танцующие люди в национальных костюмах и трое мужчин в смокингах. Под полотном написан лозунг «Жыве Беларусь».

«Из материалов следует, что 6 мая АО „Эрарта“ в музее современного искусства „Эрарта“ организовало публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики», — написала Лебедева в своем Telegram-канале.

Материал составили в районной полиции по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ. Материалы адресовали судье.

Эксперты, проводившие экспертизу по делу, заявили, что лозунг «Жыве Беларусь» являлся символом 13-го Белорусского полицейского батальона при СД и пехотной дивизии Ваффен-СС. Клич также воспринимался наравне с приветствием нацистской партии, утверждают специалисты.