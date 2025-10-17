Из Воскресенска в зону СВО отправили гуманитарный груз на сумму почти 8 млн руб

Местное отделение партии «Единая Россия», предприниматели Воскресенска, депутаты, молодогвардейцы и неравнодушные жители округа на протяжении всей специальной военной операции поддерживают бойцов, отправляя все необходимое на фронт. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сегодня на фронт отправили внедорожники, мотоциклы, квадрокоптеры, запчасти и инструменты, телевизоры, генераторы, морозильники и рации. Помимо снаряжения собрали продукты питания: 250 кг элитной колбасы и 200 кг осетинского сыра, сделанных на заказ, а также саморазогревающиеся обеды, халву, пряники, кофе и более 8 тыс. бутылок чистой питьевой воды.

Не первый год помогает бойцам СВО воскресенское предприятие «Сансипиэм», с 2022 года направив гуманитарную помощь на общую сумму более 150 млн рублей.

«Горжусь настоящими патриотами городского округа Воскресенск, благодарю предпринимателей за активную гражданскую позицию, весомую поддержку защитников нашей Родины и очередной вклад в главное дело России», — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Перед отправкой гуманитарного груза Алексей Малкин вручил директору ООО «Сансипиэм» Виталию Даурову Благодарность губернатора Московской области Андрея Воробьева за вклад в реализацию целей специальной военной операции и высокий профессионализм.

Всего в зону проведения специальной военной операции из округа была отправлено более 115 тонн гуманитарной помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда „Защитники Отечества“, и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.