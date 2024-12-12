Из Тамбова в Москву: в семью участника ВОВ вернулась его медаль «За отвагу»

Медаль «За отвагу», которой был награжден участник Великой Отечественной войны, сапер Федор Смагин, была найдена спустя более полувека в Тамбовской области и передана родственникам фронтовика в Москве, сообщает aif.ru .

Медаль проделала большой путь, прежде чем вернуться в семью, к потомкам фронтовика. Она была найдена в лесу жителем Тамбовской области и передана в поисковое отделение «Крымский рубеж». Крымские поисковики, имеющие большой опыт по поиску семей фронтовиков, нашли родственников Федора Смагина в Москве.

«Мы выяснили, что медалью „За отвагу“ под номером 430776 в 1943 году был награжден рядовой Смагин Федор Степанович 1911 года рождения. Оказалось, что он из тех мест, где и была обнаружена медаль: скорее всего, потерял ее после возвращения домой с фронта», — рассказал руководитель объединения «Крымский рубеж» ДОСААФ России Республики Крым Александр Ефанов.

В годы ВОВ Федор Смагин служил сапером на Калининском фронте, где выполнял очень опасную работу, получил тяжелое ранение — у него было прострелено легкое, чудом выжил и вернулся домой в 1943 году. После войны герой трудился в колхозе плотником, был бригадиром, воспитывал восьмерых детей. Умер в 74 года из-за опухоли головного мозга, говорится в сообщении.

Как отмечается в наградном листе, рядовой Смагин был примером для своих боевых товарищей — он работал по 16 часов в сутки. Летом 1943 года в районе города Велижа Смоленской области ему удалось установить 380 мин и 200 метров колючей проволоки.

11 декабря в редакции «АиФ» в Москве медаль Федора Смагина была торжественно передана его дочери Нине Манаенковой. Эту «весточку» от героического прадеда в его семье будут бережно хранить, как и память о его фронтовых и трудовых подвигах. У сапера Смагина 18 внуков, 25 правнуков и 10 праправнуков.