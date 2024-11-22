Из Сергиево-Посадского округа отправили очередную партию гумпомощи в зону СВО

Из Сергиево-Посадского округа отправили очередную партию гуманитарной помощи. На Херсонское направление передали РЭБы, спутниковые системы, рации, обогреватели, генераторы, инструменты для ремонта техники, большую партию теплой одежды и обуви. По заказу военных врачей — медицинское оборудование и медикаменты. Также в каждую посылку положили письма, которые дети написали для бойцов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Приобрести дорогостоящие позиции помог депутат Госдумы Сергей Пахомов.

«В сборе гуманитарного груза участие приняло много предприятий нашего округа. Руководство компании ООО „ДАКС“ не только предоставило свою продукцию, но и предложило лично доставить груз на передовую. В очередной раз хочу сказать спасибо всем, кто помогает нашим защитникам. Они знают, что мы их не забываем и ждем с Победой!» — рассказала глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.