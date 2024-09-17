Из Сергиева Посада отправился еще один груз гумпомощи для жителей Курской области

Во вторник из молодежного центра «Атмосфера» Сергиево-Посадского округа отправилась еще одна газель с гуманитарной помощью. Гуманитарный груз сначала будет доставлен на региональный склад волонтеров в Балашихе, а затем и в Курскую область. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа

Акция по сбору гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области продолжается.

Все, кто желает помочь, могут принести продукты длительного хранения, товары для детей (питание, подгузники, пеленки), канцтовары (шариковые ручки, простые и цветные карандаши, дневники, тетради, точилки, линейки), средства личной гигиены, медикаменты, одежду, спальные принадлежности, раскладушки, матрасы и другое в молодежный центр «Атмосфера» по адресу: Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, дом № 9/38, с понедельника по пятницу — с 12:00 до 20:00.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева главы городских округов посещают места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.