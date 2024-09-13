Из Рузского округа отправят на фронт УАЗ

Автомобиль УАЗ-31512 отправят в Ямпольский полк бойцу с позывным «Карп» из посёлка Кожино Рузского городского округа, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

УАЗ отремонтировали и покрасили жители района и непосредственно посёлка Кожино. Теперь в округе ищут способ отправит автомобиль адресату.

«Если у кого-то есть возможность погрузить машину и отвезти или зацепить прицеп с машиной и доставить в пункт назначения было бы замечательно. Рассмотрим все предложенные варианты, » — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.