Из пруда в деревне Люберец убрали 270 кубометров мусора

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков по приглашению жителей приехал в деревню Токарево, вместе они оценили результаты очистки пруда, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Здесь мы буквально на днях завершили очистку пруда на улице Старой. Из водоема было убрано 270 кубометров растительных, древесных и бытовых отходов, извлечено 42 покрышки. Пруд заметно преобразился. Это подтверждают и благодарные жители. В водоеме долгие годы живут бобры, выдры и красноухие черепахи. Сегодня выпустили в водоем семейство нутрий. Надеюсь, новых постояльцев старожилы примут хорошо. Юным спортсменам вручили подарки от компании „Мой Мяч РФ“, — отметил Волков.

Он подчеркнул, что всего в текущем сезоне в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда» и по просьбам жителей в округе приведут в порядок 12 водоемов. Работа по очистке прудов округа будет продолжена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, глава региона поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.