сегодня в 13:49

Из Подмосковья в зону СВО отправили 6 роботов

Московская область в рамках акции «Доброе дело», придуманной школьниками и поддержанной губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, отправила в зону проведения специальной военной операции 6 «танков» — роботизированных гусеничных платформ для подвоза боеприпасов и эвакуации раненных, которые управляются дистанционно. Об этом сообщили организаторы отправки груза.

Рейс с роботизированным грузом направился к 242 полку. Также еще одно подразделение получило квадрики, рэбы, коптеры и другую необходимую технику.

Гусеничные автоматизированные платформы предназначены для работы на поле боя — в эвакуации раненных, доставке боеприпасов. Чтобы увеличить дальность работы платформ, их снабдили специальными антеннами с выносами.

Платформы помогают сокращать потери личного состава благодаря увеличению мобильности. Устройства управляются операторами при помощи FPV-очков и пульта. Бойцы 242 полка уже используют платформы на передовой для эвакуации раненых и подвоза боеприпасов. Бойцы 242 полка уже используют платформы на передовой.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.