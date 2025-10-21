Из Павловского Посада в зону СВО отправили партию гумпомощи для 60 подразделений

Из Павловского Посада в зону СВО отправили партию гумпомощи для 60 подразделений, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

В состав груза вошли автомобили, дроны, генераторы, средства связи и другие необходимые бойцам вещи. В сборе и погрузке помощи участвовали члены «ЕдинойРоссии», активисты «Молодой Гвардии», жители округа и волонтеры.

Груз сформирован на основании запросов от военнослужащих из Павлово-Посадского округа, проходящих службу в Запорожской, Курской, Белгородской областях, а также на территории ЛНР и ДНР. Гуманитарный конвой отправился в зону проведения спецоперации под руководством депутатов местного Совета от «Единой России» Романа Тикунова и Павла Ненашева.

«Сейчас основной упор сделали на техническое оснащение, доставим важный груз для наших бойцов: технику, дроны, мотоциклы, генераторы, автономные отопители, средства связи и наблюдения. Помощь получат 60 подразделений», — отметил Павел Ненашев.

Помимо этого, в груз вошли квадроцикл, детекторы дронов, комплекс РЭБ, камеры видеонаблюдения, рации, ноутбуки. Для бытовых и технических нужд бойцам отправили электрооборудование, инструменты, строительные материалы, топливо, продукты питания, теплые вещи и медикаменты.

Отметим, с начала спецоперации подмосковная «Единая Россия» отправила фронту и новым регионам почти 16,5 тысячи тонн гумпомощи, а только за минувший сентябрь — более 720 тонн грузов.

«Единая Россия» продолжает сбор помощи для военных и их семей в каждом городском округе. Присоединиться может любой желающий: адреса и контакты общественных приемных партии доступны на региональном сайте областного отделения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО. «Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и, в том числе вверенные вам силы, оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.