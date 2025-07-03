Из охранников — в комментаторы: Губерниев рассказал о профессиональном пути
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с журналистами секретами своего профессионального пути, сообщает Общественная Служба Новостей.
«Я работал после вуза охранником в казино. Это как раз были лихие 90-е годы, когда много влиятельных и богатых людей приходили к нам. Конфликты, разборки и риск получить пулю в лоб — все это стало меня сопровождать постоянно. И в какой-то момент для дальнейшей работы в охране понадобилось купить лицензию, но ее стоимость составляла примерно 1 тыс. долларов США», — рассказал журналист.
По его словам, именно в этот момент он решил уйти в сферу, в которой стремился работать еще в университете. Ему повезло оказаться на телевидении и полностью окунуться в любимую работу.
Сейчас он с ностальгией вспоминает те времена, но подчеркивает, что они оказались очень сложными.
В начале июля во всем мире отмечают Международный день спортивного журналиста. Губерниев считает, что спортивные корреспонденты — лучшие представители журналистики.