«Я работал после вуза охранником в казино. Это как раз были лихие 90-е годы, когда много влиятельных и богатых людей приходили к нам. Конфликты, разборки и риск получить пулю в лоб — все это стало меня сопровождать постоянно. И в какой-то момент для дальнейшей работы в охране понадобилось купить лицензию, но ее стоимость составляла примерно 1 тыс. долларов США», — рассказал журналист.

По его словам, именно в этот момент он решил уйти в сферу, в которой стремился работать еще в университете. Ему повезло оказаться на телевидении и полностью окунуться в любимую работу.

Сейчас он с ностальгией вспоминает те времена, но подчеркивает, что они оказались очень сложными.

В начале июля во всем мире отмечают Международный день спортивного журналиста. Губерниев считает, что спортивные корреспонденты — лучшие представители журналистики.