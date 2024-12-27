Из общественной приемной Химок отправили гуманитарный груз для военнослужащих

Руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Алла Полякова приняла участие в отправке гуманитарной помощи. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Очередной гуманитарный груз отправили в зону специальной военной операции из Химок. Депутат Госдумы встретилась с автоволонтером Екатериной Ф.

«Екатерина Александровна - коренная химчанка, многодетная мама и автоволонтер. Она всегда знает о том, какая поддержка необходима бойцам в зоне специальной военной операции. Екатерина собирает и доставляет гуманитарные грузы от Подмосковья лично в руки бойцам по всей линии фронта: от Брянской границы до Херсона. В этот раз Екатерина рассказала, что повезет новогодние подарки и адресные посылки для наших бойцов», – рассказала Алла Полякова.

С начала СВО от городского округа Химки направили свыше 350 т гуманитарной помощи для военнослужащих и жителей прифронтовых регионов.

Присоединиться к волонтерской миссии может любой желающий. Пункт сбора и сортировки грузов расположен в местной общественной приемной партии «Единая Россия»: проспект Мельникова, дом №12. График работы: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», - сказал Воробьев.