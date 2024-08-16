Из Московской области в Курск привезли продукты и оборудование

Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы МОС АВС организовали и доставили в Курск первую партию гуманитарной помощи и специализированной техники. В составе груза — продукты питания, средства гигиены, одеяла и матрацы.

Гуманитарная помощь была отправлена жителям Курской области, эвакуированным с территорий, где в настоящее время проводится контртеррористическая операция.

«Поддержка жителей Курской области в столь сложное для региона время является нашим приоритетом. Мы сделали все возможное, чтобы гуманитарная помощь и специализированное оборудование были доставлены оперативно. Подготовка второй партии уже идет полным ходом, и в ближайшее время мы продолжим оказывать необходимую помощь», — отметил глава ведомства Антон Велиховский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручал направить в Курскую область автобусы в помощь людям, которые покидали родной регион. В итоге в область доставили и разместили 860 человек.

«Все регионы сейчас активно включились, чтобы не оставить в беде жителей Курской области. Конечно, и Подмосковье в трудную минуту не могло остаться в стороне. Мы подготовили детские лагеря, санатории, социальные учреждения в Клину, Пушкине, Егорьевске, Подольске, Ступине, Коломне и Люберцах, чтобы позаботиться о людях. За несколько дней приняли у себя 860 человек, в том числе 659 деток. <…> Еще более 60 мальчишек и девчонок до 4 лет мы эвакуировали из местного Дома ребенка. В Подольскую детскую больницу привезли ребят с паллиативным статусом, а Егорьевский „Добрый дом“ принял 48 человек с ограниченными возможностями здоровья», — отметил Воробьев.