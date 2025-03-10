Из Лыткарина направили гуманитарный груз в зону СВО на сумму 1 млн рублей

В городском округе Лыткарино при поддержке администрации города и совета депутатов был организован сбор гуманитарной помощи. Вместе с участниками СВО с позывными Док и Турист приняли участие в передаче груза, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Груз передавался лыткаринцу, бойцу СВО с позывным Зверь для доставки в саперную часть, куда он возвращается после излечения», — отметил депутат совета депутатов Юрий Егоров.

Груз общей стоимостью составил почти 1 млн рублей. Бойцам отправили силовые кабели и вентиляционные трубы для блиндажей и землянок, а также в комплект вошел груз из электроприборов.

Ранее из Лыткарина в зону СВО было направлено 2 т гуманитарной помощи, собранной силами жителей. В организованный пункт сбора в Доме культуры «Центр молодежи» жители приносили одежду, медикаменты, продукты и средства личной гигиены.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.