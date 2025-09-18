Из леса в Орехово-Зуевском округа вывели очередного заблудившегося грибника

Сотрудники Белавинского участкового лесничества Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» и пожарно-спасательного отряда по Московской области оказали помощь члену садового товарищества «1 Мая», который отправился за грибами и заблудился. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Благодаря оперативным и слаженным действиям специалистам удалось быстро найти потерявшегося, поскольку у него был мобильный телефон, и он все время оставался на связи.

Ориентиром для поисковой группы стали карьеры, которые преградили грибнику путь.

К счастью, в медицинской помощи мужчина не нуждался. Еще раз напоминаем: перед походом в лес обязательно сообщите близким, куда вы направляетесь. И обязательно берите с собой средства связи с полной зарядкой, это значительно облегчает поиск в подобных ситуациях.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.