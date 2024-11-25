Из Ленинского округа отправилась третья мобильная часовня для военнослужащих

В третий раз администрация Ленинского городского округа приняла участие в изготовлении и отправки на фронт в составе гуманитарного конвоя мобильной часовни на линию боевого соприкосновения из города Видное. Для военнослужащих отправлены иконы Спасителя, Николая Чудотворца, Божией Матери и тех святых, которым молились наши предки во время Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«К нам обратились для того, чтобы мы совершили небольшой молебен, благословили эту часовню в помощь людям, которые находятся в сложной ситуации, которым, конечно же, нужна Божья помощь. Мы очень рады, что есть такие люди, которые совершают такие замечательные поступки», — сказал клирик Георгиевского храма города Видное иерея Олег Осадчий.

Благодаря помощи администрации Ленинского городского округа, инициативной группы Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами, священнослужителями, налоговой службы № 14 была изготовлена мобильная часовня. Иконы разрабатывал главный иконописец страны — Аркадий Холопов. Новая часовня, с учетом пожеланий военнослужащих и военных священников, выполнена на базе прицепа.

«От имени 91-й бригады Воздушно-десантных войск мы благодарим администрацию Ленинского городского округа за эту огромную помощь, за поддержку наших бойцов. И на фронте работают военные священники, которые поддерживают наших военнослужащих. Каждая такая мобильная часовня подобна целым эшелонам боеприпасов, а-то, может, и больше. Боеприпасы — это наши силы, а эти мобильные часовни — наши души. Огромное спасибо Синодальному отделу и священнослужителям, которые пришли проводить нас на линию боевых соприкосновений», — добавили военнослужащие 91-й бригады Воздушно-десантных войск.

Часовня отправится в составе гуманитарного конвоя в расположение 91-й бригады воздушно-десантных войск министерства обороны Российской Федерации, откуда начнет свой крестный ход по подразделениям, находящимся в непосредственной близости к передовой.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.