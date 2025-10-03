Из Ленинского округа направили гумпомощь военнослужащим 47-й танковой дивизии

По просьбе военнослужащих 47-й танковой дивизии в зону специальной военной операции направлена очередная партия гуманитарной помощи из Ленинского городского округа. Груз, состоящий из предметов первой необходимости, будет доставлен бойцам для обустройства быта и укрепления позиций на передовой. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Этот гуманитарный груз — не просто вещи. Это символ заботы и поддержки. Мы будем и дальше оказывать всемерную помощь нашим военнослужащим и их семьям. Это наш гражданский долг перед теми, кто защищает нашу страну, наше спокойствие и благополучие. Мы не дадим им остаться наедине с трудностями. Вместе мы непобедимы», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Сообщается, что в состав гуманитарного груза вошли гвозди, маскировочные сети, сетка-рабица, газовые баллоны, сварочные аппараты, бензиновые генераторы, термоодеяла и масло для бензопил.

«В сборе гуманитарной помощи участвовали все желающие. Особенно жители округа продемонстрировали сплоченность, и общими усилиями мы подготовили этот важный и столь необходимый груз», — подчеркнул депутат Совета депутатов, ветеран специальной военной операции Дмитрий Белитский.

Сбор гуманитарного груза был организован совместными усилиями администрации муниципалитета, волонтерскими организациями, представителями депутатского корпуса и неравнодушными жителями, которые оперативно откликнулись на просьбу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.