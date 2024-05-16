сегодня в 13:00

Из Красногорска в зону СВО отправлены автомобиль УАЗ и квадрокоптеры

Сотрудники ИФНС России по городскому округу совместно с советом депутатов муниципалитета при поддержке депутата Государственной думы РФ Сергея Колунова и благотворительного фонда СК «Развитие» приобрели автомобиль УАЗ и квадрокоптеры для передачи военнослужащим в зоне проведения СВО, передает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

«С начала специальной военной операции налоговая инспекция на постоянной основе оказывает помощь бойцам, вставшим на защиту Родины», — сказал заместитель начальника ИФНС России по городу Красногорску Сергей Шамин.

Депутат совета депутатов городского округа Никита Махнач рассказал, что на передовую также отправятся средства личной гигиены и другие необходимые бойцам вещи.

«Приглашаем всех неравнодушных жителей присоединиться к таким мероприятиям, очень важно поддерживать боевой дух наших ребят, которые там сражаются за нас», — отметил депутат.

Груз будет доставлен по назначению на приобретенном автомобиле УАЗ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что важно поставлять на передовую все, что там необходимо.

«Это могут быть оснащение, дополнительная одежда и оборудование, и печки, и продукты, и рисунки», — сказал Воробьев.