Из Красногорска отправили очередной гуманитарный груз в зону СВО

Волонтерская группа «Берегиня», Красногорское отделение «Союза женщин России», мастерская «Баркас-54» и другие общественные объединения округа передали две лодки для морских пехотинцев в зоне СВО, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Лодки обладают высокой скоростью до 51 км/ч и способны выдерживать вес, превышающий их собственный в 7 раз. Их масса составляет 122 кг.

«Мы рады, что можем помочь нашим морским пехотинцам боевыми катерами. Мы надеемся, что эти катера ускорят нашу Победу», — заявила Виктория Кузнецова, член Общественной палаты Красногорска и председатель Социально-демократического движения «Союз женщин России».

Эти катера будут использоваться для транспортировки грузов, оборудования и бойцов на Херсонском направлении. Перед отправкой лодки прошли тщательное тестирование, включая стрельбу по ним, чтобы проверить их прочность. Катера успешно прошли все испытания, и пули, попадая в борта из ПНД, застревали, что может помочь в спасении жизней на передовой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогаает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.



«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <…> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.