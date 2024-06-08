Из космоса не первый год приходит странный радиосигнал

Необычный радиосигнал был получен 15 октября 2022 года радиотелескопом ASKAP на западе Австралии. Астрономы заметили некое медленное «мигание» в направлении созвездия Лисички, сообщает Life.ru .

Также данный сигнал наблюдали с помощью радиотелескопа в Африке. Астрономы выяснили, что пульсация идет очень интенсивным радиосигналом с интервалом от 10 до 50 секунд, при этом поступает слабое излучение, но гораздо более учащенное, каждые 370 миллисекунд. Все это перемежается паузами тишины.

Ученые вычислили, что объект медленно вращается вокруг своей оси — 1 оборот совершает почти за 54 минуты. Все это крайне непохоже ни на что понятное науке.

Для излучения такого качества радиосигналов источнику требуется чрезвычайно мощное магнитное поле. Это может быть новорожденная или пожилая нейтронная звезда.

Неопознанный объект находится от Земли на расстоянии примерно от 14 до 17 тыс. световых лет. По мнению большинства ученых, это непонятный магнетар. В настоящее время исследования продолжаются.