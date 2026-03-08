Из Клинского роддома в Международный женский день выписались две мамы с малышами но

Две молодые мамы — Дарья из Клина и Анастасия из Солнечногорска накануне 8 Марта родили малышей и в праздник выписались домой. На теплом событии их встретили любимые мужья, родственники, друзья и коллеги. Каждый приехал с букетами красивых цветов, подарками и воздушными шарами. Эмоции счастья, слова благодарности в адрес мамочек и медиков Клинского роддома почти не заканчивались, сообщила пресс-служба администрации городского округа Клин.

Анастасия Остапенко поделилась, что родить второго ребенка в Клину выбрала не случайно. Ведь медучреждение остается одним из лучших в Подмосковье по всем показателям. Здесь работают настоящие профессионалы с богатым опытом и с применением современного оборудования. Дочка Виктория, имя, победное для их семьи, которое они выбрали с супругом Владимиром, родилась весом 2700 г.

А Дарья родила Эмилию весом 3560 г. Она подчеркнула, что было страшнее, чем оказалось на самом деле.

Всего с начала года в Клинском роддоме, в который приезжают рожать со всей области и Твери, появились на свет 195 новорожденных — 99 мальчиков и 96 девочек. А за март уже 8 мальчиков и 14 девочек.

«Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.