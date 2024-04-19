Из Каширы доставили гуманитарную помощь в зону СВО

Очередную партию гуманитарной помощи в зону специальной военной операции отправили из Каширы. Добровольцами для сопровождения груза стали координатор проекта «Женское движение Единой России» Ангелина Фетисова и Каширские молодогвардейцы Ишков Дмитрий и Фетисов Степан. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Ангелина Фетисова вышла с инициативой об отправке специализированной гуманитарной помощи в зону СВО для подразделения «Гром-каскад» ВКС РФ. В этом подразделении служат не только наши земляки. Глава городского округа Каширы Михаил Шувалов охотно поддержал данную идею и по его поручению был предоставлен грузовой фургон, на котором и была доставлена гуманитарная помощь в Донецк, Мариуполь и еще несколько направлений.

Активисты первичных отделений «Движение Первых» написали письма, изготовили сувениры. Жители городского округа собрали продукты питания, медикаменты и средства гигиены, сделали окопные свечи. В сборе груза также приняли участие общественные организации, фонд «Кашира 660», Воскресные школы округа, «Боевое Братство» и Совет ветеранов Каширской городской прокуратуры.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

«Хочется сказать огромное спасибо за помощь, отзывчивость и чуткость. За то, что мы вместе! Еще раз напомнили всему миру, что для нас чужой беды не бывает, что мы своих не бросаем. Пусть будет побольше таких неравнодушных людей, тогда мир станет намного лучше и добрее» — сказала Ангелина Фетисова.

Также выражаем благодарность неравнодушному каширянину Виталию Ч. за предоставление специализированной техники для передачи нашим героям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», - сказал Воробьев.