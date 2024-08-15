Из ИВС пропали москвичи, грозившие старику «Лубянкой» за оппозиционные взгляды

Адвокат Оскар Черджиев, представляющий интересы избитого в автобусе 87-летнего москвича Дмитрия Г., заявил, что напавших на его клиента отпустили из изолятора временного содержания (ИВС). По словам юриста, пенсионера атаковали отец с сыном, которым показалось, что пожилой пассажир «высказался нелицеприятно в отношении политики государства», сообщает Газета.ru .

«По моим данным, их отпустили (из ИВС — ред.), хотя первое время их никто не мог найти. Ни потерпевшего, ни меня как его представителя не извещали о том, что суд будет рассматривать ходатайство следствия об избрании той или иной меры пресечения», — утверждает Черджиев.

По словам адвоката, первое постановление о возбуждении уголовного дела против напавших на пенсионера отменила прокуратура, после чего дело возбудили уже в Главном следственном управлении по ЦАО Москвы.

Черджиев подчеркнул, что будет бороться для привлечения к ответственности пассажиров, напавших на его клиента в автобусе. Он добавил, что также затребует компенсации за моральный ущерб и слуховой аппарат, который пенсионеру сломали нападавшие.

Несколько дней назад по Telegram-каналам разлетелось видео из московского автобуса, где двое мужчин напали на 87-летнего пенсионера, обматерили его и грозились «сдать на Лубянку». После этого пожилого москвича передали полиции.

По словам адвоката потерпевшего, на его клиента набросились, заподозрив, что он якобы «высказался нелицеприятно в отношении политики государства».