Из Харьковской области Украины эвакуировали более 4 тыс. человек
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Более 4 тыс человек эвакуировали из Харьковской области Украины из-за наступления российской армии, сообщает РБК.
Глава военной администрации региона Олег Синегубов отметил, что 70% эвакуированных в основном остаются у родственников и близких.
Также было развернуто почти 900 мест для размещения граждан. Людям оказывают всю необходимую помощь.
Всего за два дня было эвакуировано 970 жителей из Циркуновской, Липецкой и Волчанской общин.