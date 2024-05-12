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Из Харьковской области Украины эвакуировали более 4 тыс. человек

Более 4 тыс человек эвакуировали из Харьковской области Украины из-за наступления российской армии, сообщает РБК .

Глава военной администрации региона Олег Синегубов отметил, что 70% эвакуированных в основном остаются у родственников и близких.

Также было развернуто почти 900 мест для размещения граждан. Людям оказывают всю необходимую помощь.

Всего за два дня было эвакуировано 970 жителей из Циркуновской, Липецкой и Волчанской общин.