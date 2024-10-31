Из Фрязино отправили гумпомлщь в зону специальной военной операции

Очередная партия гуманитарной помощи, собранной жителями городского округа Фрязино, была успешно доставлена в зону СВО, сообщили в пресс-службе округа.

В сборе груза приняли активное участие воспитанники и родители детского сада комбинированного вида № 10. Они с большим энтузиазмом подошли к сбору необходимых вещей и продуктов для бойцов.

Сотрудники Центра казачьей культуры и волонтерской организации «Еноты» обеспечили транспорт и безопасное сопровождение груза до самого места назначения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.