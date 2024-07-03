Из федерального списка российских учебников исключили книги экономиста-иноагента

В РФ из федерального списка учебников убрали книги доктора экономических наук Игоря Липсица*, а именно учебники по финансовой грамотности для учеников 5-7 и 8-9 классов, написанных в соавторстве с другими специалистами, сообщает «Парламентская газета» .

Также из списка пропали учебники «Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности» и «Экономика: основы экономической политики».

Зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова подтвердила, что исключение учебников Липсица* из федерального списка связано с его статусом иностранного агента.

По словам зампреда комитета по экономической политике Сергея Алтухова, по закону иноагенты не могут заниматься преподавательской деятельностью. Поскольку учебники, один из авторов которых — иноагент, являются преподаванием, их и убрали из перечня.

Еще одной причиной исключения учебников из списка парламентарии называют сокращение с 2025 года часов, отведенных на изучение обществознания в старших классах школы.

*признан иноагентом в РФ