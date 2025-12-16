Из Егорьевска в приграничные регионы доставили более 3 тонн гумпомощи

111-й по счету гумконвой привез самое необходимое бойцам, проходящим службу в Белгородской, Брянской и Курской областях, а также мирным жителям этих регионов, сообщает пресс-служба администрации городского округа Егорьевск.

«Начинаются морозы, поэтому военнослужащим нужны печи, утеплители, теплая одежда. Помимо этого, бойцам отвезли мотоцикл и комплекты зимней резины. В состав груза также вошли стройматериалы, продукты питания, маскировочные сети и личные посылки», — рассказал секретарь егорьевского отделения «Единой России», глава округа Дмитрий Викулов.

В формировании гуманитарного груза участвовали депутаты «Единой России», партактив, школьники и их родители, неравнодушные жителиокруга.

«В этот раз подготовили медикаменты, средства гигиены, зарядные устройства, продукты питания и быстрого приготовления, а также сладости к чаю для наших защитников», — сообщила депутат местного Совета от «Единой России» Ирина Становова.

До Нового года в зону СВО из Егорьевска отправится еще один конвой, который, помимо предметов первой необходимости и оборудования, доставит бойцам елки, подарки и сладкие наборы.

Отметим, только за прошлый месяц подмосковные единороссы собрали и передали фронту и новым регионам более 489 тонн грузов. А всего с начала СВО бойцам и мирным жителям отправили почти 18 тысяч тонн помощи.

«Единая Россия» продолжает сбор помощи для военных и их семей в каждом городском округе. Присоединиться может любой желающий: адреса и контакты общественных приемных партии доступны на региональном сайте областного отделения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.