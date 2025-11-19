Из Домодедова отправили очередной гуманитарный конвой для участников СВО

В Домодедове сформировали и отправили очередную партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Сбор проходил совместно с жителями округа, Домодедовским отделением Ассоциации ветеранов СВО, прихожанами храма в селе Красный Путь и представителями местного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В груз вошли вещи первой необходимости, инструменты, оборудование и другие позиции, которые бойцы запросили заранее. Все они помогут в обустройстве быта и ежедневной работе на позиции.

Доставку груза взял на себя руководитель Домодедовского отделения Ассоциации ветеранов СВО Сергей Рябов. Вместе с ним на передовую отправился настоятель храма села Красный Путь. Отец Лев не первый раз едет на передовую, его визиты бойцы называют особенно важными — настоятелю всегда очень рады, его ждут и бойцы лично приглашают. Он проводит обряды, исповедует, разговаривает с ребятами лично, оказывая ту самую духовную поддержку, которая помогает переживать трудности службы.

Глава округа Евгения Хрусталева подчеркнула важность участия жителей.

«Каждая такая отправка — это знак нашей общей поддержки. Наши ребята должны чувствовать, что их ждут дома, что рядом есть люди, которые не остаются равнодушными. Спасибо всем, кто помогает и вносит свой вклад. Для бойцов это очень важно», — отметила Евгения Хрусталева.

В целях безопасности кадры отправки публикуются только после того, как конвой успешно достигает пункта назначения. Домодедово продолжает системную поддержку своих защитников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.