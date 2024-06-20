сегодня в 16:54

Из Чехова в зону СВО передали высокотехнологичное оборудование

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин встретился с офицером Андреем, который уже более полутора лет находится в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

Андрей был призван в октябре 2022 года. После учений и боевого слаживания в Тульской области, был направлен в Белгородскую область на границу с Украиной, где в составе территориальной обороны продолжает нести службу.

На встрече глава округа Михаил Собакин передал Андрею высокотехнологичное оборудование, которое поможет в боевых действиях и обеспечит безопасность.

«Мы продолжаем на постоянной основе сбор гуманитарной помощи для наших бойцов, их семей и жителей новых территорий», — отметил Михаил Собакин.

Принести помощь можно по следующим адресам:

Общественная приемная Партии «Единая Россия», ул. Дружбы д. 21 с 10:00– 13:00 и 14:00 — 17:00, выходные: сб, вс;

Центр поддержки участников СВО и их семей, ДК «Дружба» ул. Чехова, д. 45, каб. № 210, ежедневно с 9:00 до 18:00. Телефон: 8 939 841-90-09.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.