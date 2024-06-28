Из Бразилии экстрадирована россиянка, находившаяся в розыске из-за мошенничества

Вероника Лебедева экстрадирована из Бразилии, россиянка находилась в международном розыске по обвинению в мошенничестве, сообщает «МВД Медиа» .

Как отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, россиянка была объявлена в международный розыск на основании запроса МВД по Татарстану осенью 2020 года. Через каналы Интерпола ее задержали в Бразилии.

По ее словам, по запросу Генпрокуратуры РФ в аэропорту Сан-Паулу бразильские силовики передали разыскиваемую сотрудникам правоохранительных органов РФ, чтобы привезти ее в Москву.

В начале июня МВД сообщало. что экстрадирован предполагаемый сообщник россиянки Денис Асфандьяров. Мужчина с 2017 по 2018 год был коммерческим директором ООО. Как считает следствие, в сговоре с Лебедевой он подписал с двумя стройкмпаниями контракты на поставку строительно-отделочных материалов. В обмен поставщик получил право собственности на 29 квартир в строящемся ЖК в Казани. Но, получив предоплату, злоумышленники не стали выполнять взятые на себя обязательства. Ущерб от мошенничества составил свыше 67 млн рублей.